صادرات ايران الى العراق ستبلغ رقما قياسيا قدره 12 مليار دولار هذا العام

وقال حسيني في تصريح لوكالة فارس: على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 7.97٪ في الأشهر الأربعة من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2023) مقارنة بالعام السابق ، إلا أن صادراتنا إلى العراق زادت.

وفي إشارة إلى زيادة الصادرات الإيرانية إلى العراق بقيمة 529 مليون دولار ، أضاف عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة: بلغت صادرات العام الماضي خلالهذه الفترة إلى العراق 2 مليار 398 مليون دولار ، وبلغت هذا العام 2 مليار 927. مليون دولار.

وقال: بالنظر إلى أن الحكومة العراقية أقرت وأعلنت ميزانيتها وأن العديد من المشاريع بدأت في العراق، فمن المتوقع زيادة الصادرات إلى العراق.

وتابع يقول: وفقا للظروف الحاليو وزيادة صادراتنا إلى العراق ، فمن المتوقع أن تسدل الصادرات الايرانية الى العراق رقما قياسي قدره 12 مليار دولار هذا العام.

يذكر انه: حسب آخر إحصائيات الجمارك الإيرانية ، بلغ حجم التجارة غير النفطية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 35.5 مليار دولار.

وباستثناء النفط الخام والنفط الاسود والنفط الابيض وتجارة الجقائب ، انخفض تصدير السلع غير النفطية للبلاد بنسبة 7.97٪ وبلغ رقم ​​15 مليار و 906 ملايين دولار.

[2023.07.13وكانت الصين والعراق وتركيا والإمارات والهند هي 5 وجهات رئيسية لسلع الصادرات الإيرانية ، وتم تصدير 75٪ من القيمة و 76٪ من إجمالي وزن صادرات البلاد إلى هذه الدول الخمس.

وخلال هذه الفترة ، تم تصدير 4 مليارات و 644 مليون دولار إلى الصين ، و 2 مليار 927 مليون دولار إلى العراق ، و 2 مليار دولار إلى تركيا ، و 1 مليار 778 مليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة ، و 624 مليون دولار إلى الهند.

واشار تقرير الجمارك الايرانية الى اهم السلع المستوردة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهي الذرة مليار و 290 مليون دولار ، والهواتف المحمولة الذكية 700 مليون دولار ، وفول الصويا 647 مليون دولار ، وزيت عباد الشمس ، 593 مليون دولار والارز الابيض 584 مليون دولار.

وكانت اكبر 5 دول المنشأ للسلع المستوردة خلال هذه الفترة هي الإمارات 5 مليارات و 818 مليون دولار، والصين 5 مليارات و 558 مليون دولار ، وتركيا 2 مليار و 90 مليون دولار ، والهند 718 مليون دولار ، وألمانيا 704 ملايين دولار.

واضاف تقرير الدمارك الايرانية حول حجم الترانزيت الخارجي في الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري: خلال هذه الفترة، تم عبور 4 ملايين و 783 ألف طن من السلع عبر إيران مما يسجل انخفاضا بنسبة 1.74٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.