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الجمعة 11 آب 2023 ساعة 15:23

مظاهرة في الشدادي بالحسكة احتجاجا على ممارسات ميليشيا 'قسد'

مظاهرة في الشدادي بالحسكة احتجاجا على ممارسات ميليشيا
في سياق آخر أفاد مصدر باستشهد وجرح عدد من الجنود السوريين جراء هجوم نفذته جماعة داعش الارهابية الوهابية في ريف دير الزور شرق سوريا.
 
واضاف انه مصدر عسكري سوري اعلن ان هذا الهجوم ادى الى اصابة واستشهاد عدد من الجنود السوريين في هذه المنطقة التي تتصل بين بادية حمص الشمالية الشرقية وبادية ريف دير الزور الجنوبية الشرقية وتقع في منطقة صحراوية مفتوحة تمتد حتى قاعدة التنف جنوبا وحتى الحدود العراقية شرقا.
 
واشار الى ان طبيعة المنطقة الجغرافية التي جرى فيها الهجوم الارهابي هي منطقة صحراوية وكانت تتنقل حافلات التي تقل الجنود السوريين من نقطة عسكرية الى مناطق اخرى حيث انتشار الجيش السوري وتحديدا في مدينة دير الزور حيث تعرضوا الى هذا الهجوم.
رقم : 1074988
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