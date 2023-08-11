كوريا الجنوبية: نأمل حل مشكلة الاموال الإيرانية المجمدة

ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الجمعة، فقد أعلن مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية لم يذكر اسمه بأن المشاورات الوثيقة جارية مع طهران وواشنطن لحل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة معربا عن أمل بلده في حل سلس لهذه المشكلة.

وأضاف هذا التقرير بأن كوريا الجنوبية تتشاور عن كثب مع الدول المعنية،بما فيها الولايات المتحدة وإيران، لحل قضية الأموال المجمدة، وتأمل في حل هذه القضية وديا.

وكانت ممثلية ايران لدى منظمة الأمم المتحدة قد صرحت في مقابلة حصرية لوكالة (إرنا) عن إطلاق سراح سجناء مزدوجي الجنسية من سجن إيفين بطهران يوم الخميس مشيرة الى ان هذا الاتفاق تم التوصل اليه برعاية دولة ثالثة بحيث يفرج الطرفان عن السجناء الخمسة المعنيين ويخضعون للعفو.

ووفقا لهذا الاتفاق فإنه من المقرر ان يتم في هذا الاطار تحويل الاموال الايرانية المجمدة والمصادرة من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية الى حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران تحصيلها.

وقد ألقت قضية السبعة مليارات دولار الإيرانية المجمدة في بنكين كوريين جنوبيين بظلالها على العلاقات بين طهران وسيول في السنوات الأخيرة.

كما اشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" في تقريرها الى ان التوتر اصبح بين إيران والولايات المتحدة تحديا دبلوماسيا لسيول لأنها تسعى الى تعزيز تحالفها مع واشنطن من جهة وتوسيع شراكتها الاقتصادية مع طهران من جهة أخرى.