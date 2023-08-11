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الجمعة 11 آب 2023 ساعة 16:54

خطيب جمعة طهران: مدرسة عاشوراء حولت اليمن الى رمز للمقاومة

خطيب جمعة طهران: مدرسة عاشوراء حولت اليمن الى رمز للمقاومة
وأشار إلى تصريح للشهيد قاسم سليماني بأن الكيان الصهيوني خرج مهوزما بعد حرب الـ 33 يومًا (حرب تموز) ضد لبنان، وأضاف: رجال عاشوراء هؤلاء أجبروا الكيان الصهيوني على الهزيمة وهو الذيي تأسس من خلال التهديد الأمني.
 
واضاف حجة الاسلام ابو ترابي فرد: الثورة الإسلامية هويتها من مدرسة عاشوراء.
 
وتابع قائلا : إنها مدرسة عاشوراء التي أوجدت حرب الـ33 يومًا بين حزب الله والكيان الصهيوني، هذه هي المدرسة التي علمت الشهيد قاسم سليماني وشهداء الدفاع المقدس (حرب صدام ضد ايران 1980-1988).
 
وقال خطيب صلاة جمعة طهران المؤقت: ان الكيان الصهيوني المهزوم، يقول إن حزب الله حظي باهتمام العالم الإسلامي بعد الحربن واشادت الشعوب بحزب الله ، 4 ملايين لبناني أصبحوا رمزاً للعزة والفخر في العالم العربي بفضل مدرسة عاشوراء.
 
واردف حجة الإسلام أبو ترابي فرد قائلا: لو لم تكن عاشوراء لما حدثت الثورة الإسلامية ولما أصبح الدفاع المقدس رمزاً اقتدار ايران.
رقم : 1075006
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