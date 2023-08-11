في أي إطار يأتي الاعتداء على شاحنة حزب الله في لبنان؟

وقال الباحث السياسي الدكتور وسيم بزي إن مظلومية الشهيد أحمد قصاص هي انه افتدى بدمه لبنان.

وأضاف أن هناك محطات تلفزيونية استغلت حادث الكحالة للتحريض على المقاومة وفقدت العقلانية وصوت العقل للتصدي الى الفتن.

وأكد أن تغريدة الرئيس اللبناني السابق ميشال عون حول الحادثة كان فيها إدراكا عميقا لمعالم الفتنة والاستثمار مشيرا الى أن الرئيس عون لامس بدقة تحويل الحادث الى فتنة مقصودة.

من جهتها قالت الناشطة السياسية رندلى جبور أن هناك أصوات في لبنان لا يعيشون إلا على الفتنة والدم والتحريض على اللبناني الآخر.

وقالت أن هناك من في الداخل ينفذ مهام الفتنة وكذلك هناك من يمول ومن يخطط لها ويريد الإستفادة من كل حادثة طبيعية بسيطة لنقل الشعب اللبناني الى مكان آخر ورفع المتاريس بين اللبنانيين التي كانت كسرها وهدمها التفاهم والوطني العظيم بين التيار الوطني الحر وحزب الله.

وفي السياق قال المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان إن البلد مكشوف، والفتنة على الأبواب، والارتزاق السياسي بلغ الذروة، وسط خرائط دولية وغرف عمليات نشطة، وإعلام مموّل من الخارج، بهدف التحريض والتحشيد على أسوأ فتنة طائفية لحرق البلد وأهله". وتعقيبا على حادثة الكحالة توجه سماحة الشيخ أحمد قبلان للبنانيين بالقول: "انتبهوا جيداً لأن اللعبة الدولية تتمترس وراء سواتر إنسانية وإعلامية واجتماعية وسياسية وطائفية وحزبية، وهي تريد الخراب لهذا البلد، والحرب الأهلية كلّنا جربناها، فهي دمار ونار وكوارث وجنائز ونهاية وطن، والفرق أن الفتنة هذه المرّة أخطر وأكبر وبلا تسويات. وحذّر الشيخ قبلان البعض الذي قد يبدأ الحرب، أنها ستأكله أولاً، فهذه أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة، بل أصبحت مقبرة للموت، وملعباً للمصالح الدولية، على حساب دولة انتهت؛ وذكريات الحرب مرّة، واللعب بالنار ليس نزهة، بل اليوم السكوت عن الفتنة حرام، والتحريض الطائفي خطير، والتوظيف الإعلامي للفتنة أخطر، في المقابل حماية شراكتنا الوطنية والأخلاقية ضرورة بحجم كل لبنان.