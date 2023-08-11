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الجمعة 11 آب 2023 ساعة 20:15

ايران صاحبة الخيار في كيفية صرف اموالها المفرج عنها

ايران صاحبة الخيار في كيفية صرف اموالها المفرج عنها
وتم الاعلان اليوم الجمعة في ايران ان كيفية الاستفادة من هذه الاموال التي كانت مجمدة هي بيد ايران وسيتم صرفها كما تراه الاجهزة المعنية في ايران مناسبا.
 
وأظهرت متابعات مراسل وكالة أنباء فارس ان الاصول الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية هي بعملة "وون" الكورية الجنوبية وحسب الاتفاق المبرم ستحوّل هذه الاموال الى دولة ثالثة (سويسرا) وسيتم تبديلها الى عملة اليورو ، على ان تحوّل خلال ايام الى حساب البنوك القطرية.
 
وحسب التنسيق، افتتحت عدة مصارف ايرانية حسابات في المصارف القطرية وسيتم ايداع هذه الاموال باليورو، وبعد حصول تأييد من جانب ايران، في حسابات هذه المصارف الايرانية .
 
وبعد ايداع هذه الاموال المجمدة في حساب المصارف الايرانية ، ستكون للمصرف المركزي الايراني الصلاحية المباشرة والكاملة ليتخذ القرار بشأن هذه الاموال بنسبة مئة بالمئة لتشتري ايران بهذه الاموال السلع الاساسية والادوية وباقي السلع والبضائع.
 
كما يمكن تخصيص عملات للتجار وارسال حوالات لتمويل شراء هذه السلع ولذلك فان الادعاء بأن ايران ليست صاحبة الخيار في كيفية صرف اموالها المجمدة ليس صحيحا على الاطلاق.
 
ومن جانب آخر فان الاموال الايرانية الموجودة لدى مصرف تي بي آي العراقي والتي تبلغ الان اكثر من 6 مليارات دولار، بعد ان تم سحب جزء منها في فترات سابقة، ستنقل ايضا الى حسابات مصرفية ايرانية في دولتين اقليميتين.
رقم : 1075026
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