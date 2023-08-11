الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 آب 2023 ساعة 20:19

رئيس الوفد البرلماني الإيراني: نؤكد دعم إيران الدائم للبنان ومقاومته البطلة

رئيس الوفد البرلماني الإيراني: نؤكد دعم إيران الدائم للبنان ومقاومته البطلة
وقال جلال زاده : إننا على أعتاب الذكرى السنوية للانتصار التاريخي المؤزر الذي حققته المقاومة الإسلامية والذي حققه لبنان الشقيق في حرب تموز 2006، فإنني أغتنم المناسبة الطيبة لأتقدم من لبنان حكومة وشعبًا، ومن حزب الله المقاوم وقيادته المظفرة بأسمى آيات التهنئة والتبريك.
 
وقال نحن نعتبر أن العالم الإسلامي برمته مدين لسماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله لأنه قاد هذه الملحمة الإنسانية التاريخية البطولية، ونؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تقف دائمًا إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة بشعبها العزيز وإلى جانب مقاومتها البطلة وإلى جانب حزب الله المقاوم.
 
وختم بالقول "لأننا نقف في نقطة حدودية مع فلسطين المحتلة، أريد أن أذكركم بالكملة التي أطلقها الإمام الخميني "قده" بأن "إسرائيل" يجب أن تزول من الوجود، وعقب على ذلك لاحقًا سماحة قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخامنئي المفدى بأن هذا الكيان الصهيوني لن يستمر في الوجود بإذن الله تعالى لأكثر من 25 سنة.
 
تحدث النائب حسن فضل الله و رحب باوفد الإيراني فقال نأتي إلى هنا مع وفدٍ كريم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالأخص من مجلس الشوري، لنستحضر سوية الدور الإيراني المساعد والداعم للبنان وخصوصًا منذ الطلقة الأولى للمقاومة عام 1982 مع الإمام الخميني الراحل، ومن ثم مع الإمام القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله.
 
وأضاف نستحضر معًا من هنا، من هذه الحديقة في هذه الأيام في شهر آب في ذكرى الانتصار الإلهي، الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، الذي كان معنا في حرب تموز إلى جانب مقاومينا وقيادة المقاومة من أجل دحر هذا العدوان وحماية بلدنا من الوحشية "الإسرائيلية"، وعندما نكون في حديقة إيران في مارون الراس، نستعيد معًا الشهيد حسام خوش نويس، الذي كُلِف بملف مساعدة لبنان في إعادة الإعمار، وبعد كل هذه السنوات من حرب تموز 2006 إلى اليوم، لا نزال نشهد ويشهد كل لبناني حر وشريف على هذه المساعدة والدعم في إعادة الإعمار، سواء في الطرقات أو الجسور أو المدارس والمباني والمصانع والمؤسسات، ودُرة التاج هنا هذه الحديقة التي تحمل إسم الجمهورية الإسلامية التي عندما أتينا بعد عام 2006 لنضع حجر الأساس، كانت منطقة جرداء، وها هي اليوم على حدود فلسطين ومشارف القدس، معلمًا سياحيًا حضاريًا، وحديقة تعكس بحضور من يأتي إليها هذا الرقي والفن والعطاء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رقم : 1075027
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
11 آب 2023
الجيش الإسرائيليّ والاعتراف بإرهاب المستوطنين
الجيش الإسرائيليّ والاعتراف بإرهاب المستوطنين
11 آب 2023
بوصلة الجيش الأمريكي تغير مسارها من أوكرانيا إلى تايوان
بوصلة الجيش الأمريكي تغير مسارها من أوكرانيا إلى تايوان
11 آب 2023
لماذا أغضبت مفاوضات حزب الله مع التيار الوطني الحر سمير جعجع؟
لماذا أغضبت مفاوضات حزب الله مع التيار الوطني الحر سمير جعجع؟
11 آب 2023
مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
10 آب 2023
الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
10 آب 2023
لمصلحة من تخريب العلاقة مع حكومة السوداني؟
لمصلحة من تخريب العلاقة مع حكومة السوداني؟
10 آب 2023
حقيقة الاجتماع السري بين السلطة الفلسطينية و"الكيان الإسرائيلي"
حقيقة الاجتماع السري بين السلطة الفلسطينية و"الكيان الإسرائيلي"
10 آب 2023
متى ينتهي التصعيد في مخيم عين الحلوة؟
متى ينتهي التصعيد في مخيم عين الحلوة؟
10 آب 2023
اللواء موسوي: لا خيار أمام الأعداء سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران
اللواء موسوي: لا خيار أمام الأعداء سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران
9 آب 2023
"معركة إدلب" تلوح بالأفق.. الدلالات والمفرزات؟
"معركة إدلب" تلوح بالأفق.. الدلالات والمفرزات؟
9 آب 2023
وصول قوات أمريكية إلى البحر الأحمر وتحذيرات يمنية شديدة اللهجة
وصول قوات أمريكية إلى البحر الأحمر وتحذيرات يمنية شديدة اللهجة
9 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن