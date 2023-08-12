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السبت 12 آب 2023 ساعة 07:37

الانتهاء من نقل شحنة النفط الخام من السفينة صافر إلى السفينة البديلة اليمن

الانتهاء من نقل شحنة النفط الخام من السفينة صافر إلى السفينة البديلة اليمن
وقال الوشلي في تغريدة له يوم الجمعة: "إن اللجنة الإِشرافية لتنفيذ اتفاق السفينة صافر وصلت إلى مرحلة متقدمة في منع وقوع كارثة بيئية.
 
وأشاد بدور الفرق الوطنية المشاركة في عملية الإنقاذ وبأنها كانت سببا رئيسيا في نجاح العملية.
 
وكانت الناقلة البديلة "اليمن" (نوتيكا سابقاً) وصلت الشهر الماضي، إلى موقع خزان صافر النفطي تمهيداً لمباشرة سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية.
 
يُذكر أن سفينة "صافر"- التي صُنعت قبل 47 عاماً- ترسو قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن، وظلت بلا صيانة منذ بدء العدوان السعودي الأميركي والحصار على اليمن في مارس 2015م ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
رقم : 1075089
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