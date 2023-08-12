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السبت 12 آب 2023 ساعة 09:03

اعتقال عنصرین من زمرة أنصار الفرقان الإرهابية في مدينة قصرقند

اعتقال عنصرین من زمرة أنصار الفرقان الإرهابية في مدينة قصرقند
وقال العميد دوست علي جليليان في حديث لمراسل وکالة إرنا الیوم السبت: اعتقل عنصران مسلحان من زمرة أنصار الفرقان الإرهابية من منفذي استشهاد وإصابة عدد من عناصر التعبئة الشعبية (البسيج) في مدينة قصرقندبمحافظة سيستان وبلوجستان.
 
واوضح أن المعلومات الاستخبارية افادت بأن عنصرین من جماعة أنصار الفرقان الإرهابية كانا في طريقهما من مدينة قصرقند إلى تلنج، وبعد الرصد الدقيق لتحركاتهما تم اعتقالهما في عملية امنية منسقة.
 
وأشار قائد الشرطة إلى أن التحقيقات الأولية أفادت بأن هذین الشخصین يحملان الجنسية الايرانية وقاما بقتل وجرح عدد من عناصر الباسيج في مدينة قصرقند أمس الجمعة في هذه المنطقة.
رقم : 1075113
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