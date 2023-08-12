الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 آب 2023 ساعة 11:01

السعودية والكويت ترحبان باكتمال تفريغ ناقلة النفط "صافر" في اليمن

السعودية والكويت ترحبان باكتمال تفريغ ناقلة النفط "صافر" في اليمن
وأضافت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أنها "تعبر عن تقديرها للدعم المالي السخي من الدول المانحة على ما قدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم "صافر"، موضحة أن السعودية كانت من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم "صافر".
 
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الجمعة، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يرحب بإتمام تفريغ 1.14 مليون برميل من النفط الخام من الناقلة "صافر"، التي تضررت قبالة الساحل اليمني.
 
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، أواخر الشهر الماضي، انطلاق عملية نقل أكثر من مليون برميل من الخام، من الناقلة "صافر" إلى السفينة البديلة "اليمن" (نوتيكا سابقا)، مؤكدة أن من المقرر إنجاز العملية خلال 19 يوماً.
 
وفي السياق أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بالإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن استكمال خطتها التشغيلية لتفريغ النفط الخام من الخزان العائم "صافر" الموجود قبالة ميناء الحديدة في اليمن، والذي يحمل حمولة تقدر بـ 1.14 مليون برميل.
 
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الوزارة بيانا أكدت فيه تقديرها للجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وكل الدول المشاركة التي ساهمت في نجاح هذه المهمة.
 
وأشادت الخارجية الكويتية في بيانها بالجهود التي ساهمت في تسريع إنجاز هذه المهمة الحيوية والتي حالت دون وقوع كارثة بيئية.
 
يذكر أنه كشفت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية عن جهود كبيرة بذلتها خلال الأعوام الماضية من أجل إنقاذ سفينة خزان صافر النفطية.
 
وقالت إن القوات البحرية بعد تآكل السفينة وتعرضها لأخطار كبيرة منها تسرب المياه إلى داخلها وتهديدها بالغرق لعبت دورا كبيرا وأنها أنقذت اليمن والبحر الأحمر والعالم من أكبر كارثة بيئية.
رقم : 1075157
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني
السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني
ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها
ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها
12 آب 2023
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
12 آب 2023
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
12 آب 2023
إنتصار دبلوماسي جديد.. إيران تحرر مواطنيها وأموالها من قبضة أمريكا
إنتصار دبلوماسي جديد.. إيران تحرر مواطنيها وأموالها من قبضة أمريكا
12 آب 2023
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
11 آب 2023
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
11 آب 2023
الجيش الإسرائيليّ والاعتراف بإرهاب المستوطنين
الجيش الإسرائيليّ والاعتراف بإرهاب المستوطنين
11 آب 2023
بوصلة الجيش الأمريكي تغير مسارها من أوكرانيا إلى تايوان
بوصلة الجيش الأمريكي تغير مسارها من أوكرانيا إلى تايوان
11 آب 2023
لماذا أغضبت مفاوضات حزب الله مع التيار الوطني الحر سمير جعجع؟
لماذا أغضبت مفاوضات حزب الله مع التيار الوطني الحر سمير جعجع؟
11 آب 2023
مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
10 آب 2023
الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
10 آب 2023
لمصلحة من تخريب العلاقة مع حكومة السوداني؟
لمصلحة من تخريب العلاقة مع حكومة السوداني؟
10 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"