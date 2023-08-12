السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني

اسلام تايمز (لبنان)- استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وفداً من لجنة السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الإسلامي في إيران برئاسة مسؤول اللجنة الدكتور جلال زاده وعدد من السادة النواب في هذه اللجنة