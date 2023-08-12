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السبت 12 آب 2023 ساعة 11:04
السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني
وكان اللقاء بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني حيث جرى استعراض آخر المستجدات والأوضاع في لبنان وفلسطين والمنطقة.
رقم :
1075158
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