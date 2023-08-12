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السبت 12 آب 2023 ساعة 11:05

مسؤول: الظروف مهيأة لبدء الاستثمارات السعودية في ايران

مسؤول: الظروف مهيأة لبدء الاستثمارات السعودية في ايران
وقال صفري في مقابلة صحفية نشرت اليوم السبت، ان بامكان ايران تصدير منتجات الصلب، والفواكه، والخضروات، والسيراميك والبورسلان، ومواد البناء الى السعودية، وان ايران تتمتع بقدرات وامكانيات جيدة في مجال الصلب وانتاج الادوية النانوية والبايوتكنولوجيا، والمعدات الطبية وغيرها، ومن القضايا المطروحة ايضا يمكن الاشارة الى الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين، فهناك العديد من مصانع الصلب الايرانية ترغب في الاستثمار المشترك في داخل السعودية كما ان الظروف مهيأة ايضا في ايران للاستثمار في مجال بناء الفنادق وغيرها، وبشكل عام فان الاجواء مواتية للتجارة وتصدير الخدمات الهندسية وغيرها.
 
واشار صفري الى الزيارة التي قام بها وزير الاقتصاد الايراني السيد احسان خاندوزي الى السعودية ولقاءاته ومحادثاته هناك، قائلا " من وجهة نظرنا فان الاجواء مناسبة جدا ونأمل في تسريع التقدم في هذا المجال مع بدء مهام السفير الايراني الجديد في السعودية.
 
كما نوه صفري الى امكانية استفادة ايران مجددا من قروض بنك التنمية الاسلامي ، قائلا ان ايران انتهت مؤخرا من تسديد اقساط القروض السابقة، وبامكانها أخذ قروض جديدة الان.
 
ومن جانب آخر اشار صفري الى الاتفاقيات المبرمة بين ايران وبين كل من اندونيسيا وسوريا وفنزويلا ونيكاراغوا وعدد من الدول الافريقية الاخرى لخفض التعرفة الجمركية، مؤكدا ان هذه الاتفاقيات هي جيدة لكن ينبغي معها تطوير الصناعات الوطنية في ايران.
 
وفيما يخص قطاع السياحة العلاجية في ايران قال صفري ان من الضروري ان تقوم ايران بانشاء عيادات طبية في الدول التي يأتي منها المرضى لتلقي العلاج في ايران، من اجل اجراء كشف طبي اولي وانشاء قنوات رسمية لايفاد المرضى الاجانب الى ايران ، مضيفا بأنه هناك الان على سبيل المثال طائرة مدنية في كل اسبوع تنطلق من سلطنة عمان الى مدينة شيراز الايرانية وهي تحمل الاشخاص الراغبين لتلقي العلاج للعيون والجهاز الهضمي، لكن يجب ان تكون هذه الرحلات ممنهجة لقطع الطريق امام السماسرة ، كما يمكن لمكاتب السفريات المعتمدة ان تتعاون مع تلك العيادات الطبية.
رقم : 1075160
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