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السبت 12 آب 2023 ساعة 11:07

ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها

ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها
وشدد " غريب آبادي " على أن أيدي عناصر زمرة المنافقين الارهابية ملطخة بدماء الآلاف من المواطنين الايرانيين الابرياء، موضحا أن هؤلاء المجرمين يقيمون في بعض الدول بكامل حريتهم.
 
وتابع المسؤول قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية فرضت ضغوطا قانونية وقضائية وسياسية على بعض الدول التي استضافت زمرة المنافقين، فيما توصلت هذه الدول الى هذه النتيجة وهي أن زمرة المنافقين انما هي جماعة ارهابية، لذا تقوم بفرض القيود عليها، ونحن نرحب بهذه المبادرة.
 
وشدد أمين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية في الوقت ذاته على أن ايران الاسلامية لاتقنع بهذا القرار، مؤكدا أنها تطالب الدول التي استضافت هذه الزمرة الاجرامية بطردها أو محاكمتها.
 
وأشار " غريب آبادي " في جانب آخر من كلمته الى استخدام ايران كل امكاناتها القانونية والقضائية على الصعيدين الداخلي والدولي في التصدي لزمرة المنافقين الارهابية التي تنشط في الدول التي تستضيفها وتقود منها عملياتها الارهابية وتحيا بحرية تامة فيها.
رقم : 1075162
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