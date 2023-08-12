العميد شريف: الحرس الثوري سبق مخططي زعزعة الأمن في إيران بعدة خطوات

وأشار " شريف " الذي كان يتحدث في مراسم تكريم يوم الصحفي التي اقيمت في سلاح البر التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية صباح اليوم السبت، الى الانجازات التي حققها هذا السلاح حتى الآن، مشيدا بالشعب الايراني المسلم الذي وقف الى جانبه مما أدى الى توفير الأمن في حدود ايران الاسلامية.

وتابع قائلا: ان القرارات التي اتخذها سلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية في المجال الامني، قد أدت الى افشال مخطط عصابة داعش الارهابية التي خططت للتقدم نحو الحدود الايرانية، بالاضافة الى أدائها المتميز في مكافحة أعمال الشغب التي شهدتها ايران الاسلامية في العام الماضي.

وشدد العميد "شريف" على أن الأعمال التي قام بها هذا السلاح في المناطق الحدودية مثل شمال غرب وجنوب شرق الجمهورية الاسلامية الايرانية، كانت مهمة للغاية، موضحا ان هذه المناطق لم تشهد الأمن منذ العهدين القاجاري والبهلوي كما تشهده في الوقت الحالي.