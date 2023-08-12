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السبت 12 آب 2023 ساعة 17:00

وزير الداخلية يشرح آخر الاتفاقات بين إيران والعراق عشية زيارة الأربعين

وزير الداخلية يشرح آخر الاتفاقات بين إيران والعراق عشية زيارة الأربعين
وقال وزير الداخلية احمدي وحيدي في تصريح للمراسلين حول الانتخابات التشريعية المقبلة: دخلت الانتخابات المقبلة مرحلة التنفيذ بتسجيل اسماء المرشحين من خلال عوامل النزاهة والأمن والمنافسة والمشاركة، وهي من ضمن استراتيجيات قائد الثورة.
 
وفي إشارة إلى المشاركة الجيدة للمسجلين ، قال وزير الداخلية: إن المشاركة القصوى للمرشحين في هذه المرحلة تدل على انتخابات حماسية مع أقصى قدر من المشاركة ونأمل أن يستخدم المواطنون حقهم في اختيار الأشخاص لتقرير مصير البلاد.
 
وردا على سؤال حول تخطيط الحكومة لزيارة الأربعين الحسيني قال وحيدي: بالنظر إلى اقتراب زيارة الأربعين الحسيني ، تم ابرام اتفاقات جيدة مع الحكومة العراقية في مجال مراقبة الدخول والخروج وتقديم الخدمات للزوار في حدود البلاد.
 
وأضاف: بسبب الطقس الحار ستتمركز كوادر الهلال الأحمر الإغاثية على الحدود وعلى طريق المشاة ، كما ستقدم الوحدات الصحية والعلاجية خدماتها للمواطنين على جانبي الحدود.
 
وتابع قائلا: سيكون على جدول الأعمال إنشاء المظلات واستخدام مرشات الماء ومبردات بمحرك نفاث وأي إجراء آخر يمكن أن يقلل من ضربة الشمس للزوار ، كما ستكون المواكب الحسينية جاهزة لخدمة الزوار في طريق المشاة والحدود.
 
واردف وزير الداخلية يقول: ان مشاركة الناس كأحد الركائز الأساسية لزيارة الأربعين ستوفر خلفية لأربعين رائعة، وستقوم الحكومتان الإيرانية والعراقية كذلك بالتعاون اللازم لنقل معدات المواكب الحسينية.
رقم : 1075219
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