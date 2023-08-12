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السبت 12 آب 2023 ساعة 17:51

صنعاء: تواجد أمريكا والصهيونية في البحر الأحمر يهدد أمن الملاحة البحرية

صنعاء: تواجد أمريكا والصهيونية في البحر الأحمر يهدد أمن الملاحة البحرية
واعتبرت تواجد القوات الأمريكية في السواحل والمياه الإقليمية للجمهورية اليمنية وبعض القواعد العسكرية، عملا عدائيا سيكون له آثاره الكارثية على المنطقة والعالم.
 
كما أشارت إلى أن هذا التواجد هو تحصيل حاصل لعدوان وحصار الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب اليمن منذ مارس 2015م وحتى اللحظة.. لافتا إلى أن تواجد القوات الأمريكية والصهيونية في البحر الأحمر يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية
 
في السياق أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أن أمريكا أتت بجيوشها وأساطيلها لدعم مرتزقتها بعد عجز أدواتها عن ثني إرادة شعبنا اليمني الصامد.
 
وأضاف العلامة شرف الدين، خلال المسيرة الجماهيرية الحاشدة في العاصمة صنعاء اليوم، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام: أن الشعب اليمني مستمر في مواقفه المشرفة والبطولية والثابتة، “وهذا فضل من الله ونعمةٌ يجب أن نحمد الله عليها”.
 
وفي سياق آخر لفت مفتي الديار اليمنية، إلى أن جريمة إحراق كتاب الله على مرأى ومسمع العالم، وولاة الأمر لم يحركوا ساكنا ولم يجيدوا سوى الإدانة والشجب، وفي نفس الوقت يطبعون مع اليهود والنصارى.. مشيرا إلى أنهُ عندما انتهكت الأمة كتاب الله وتركت عترة رسول الله وبحثوا عن أعلامٍ آخرين، ضاعت الأمة وهانت وذلّت وانتهك العالم حرماتها.
 
وأوضح العلامة شرف الدين، أن أمريكا بعد عجز أدواتها عن ثني إرادة شعبنا، أتت بجيوشها وأساطيلها لدعم مرتزقتها، لكن هذا الأمر لن يغير شيئا في المعادلة ولن يكسر إرادة شعب اليمن.
رقم : 1075222
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