الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 آب 2023 ساعة 17:58

الإفراج عن جميع الارصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية

الإفراج عن جميع الارصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية
وقال فرزين على صفحته في الفضاء الافتراضي: تم الإفراج عن جميع الارصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وستستخدم هذه الاموال في شكل مدفوعات مصرفية لشراء سلع غير خاضعة للحظر.
 
واضاف: تهانينا لفريق دبلوماسية العملة الاجنبية على الإفراج بنجاح عن الارصدة المجمدة، مما لا شك فيه أن ما تم الحصول عليه يتجاوز التحليلات الراهنة وبالطبع هذه العملية ستستمر.
 
وتابع قائلا: يجب التأكيد على أنه ، للأسف ، تم إيداع ما يقرب من 7 مليارات دولار من العملة الأجنبية لبلادنا في البنوك الكورية الجنوبية على شكل وون (العملة الوطنية لكوريا الجنوبية) في أواخر التسعينيات، ولم يتم دفع أي فائدة لها ، حتى خلال هذه السنوات وبسبب انخفاض قيمة الوون مقابل الدولار، انخفضت قيمة هذه الارصدة ما يقرب من مليار دولار.
 
وقال محافظ البنك المركزي الايراني: لكن مع المتابعة التقنية والدبلوماسية الناجحة ، تم الإفراج عن جميع موارد الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ، كما تم قبول تكاليف تحويل عملتها من الوون إلى اليورو من قبل دولة ثالثة.
 
وفقًا لذلك ، سيتم إيداع جميع هذه الارصدة باليورو قريبًا في حسابات 6 بنوك إيرانية في قطر واستخدامها كمدفوعات مصرفية لشراء سلع غير خاضعة للحظر، ستخضع بقية هذه الاموال ، في حالة الإيداع ، لتلقي فوائد مصرفية.
 
تجدر الإشارة إلى أن موارد الارصدة الإيرانية ستكون متاحة في عدة دول أخرى قريبًا ، وأن أخبارها ونتائجها ستظهر في الأسواق والتبادلات التجارية.
رقم : 1075223
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني
السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني
12 آب 2023
ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها
ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها
12 آب 2023
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
12 آب 2023
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
12 آب 2023
إنتصار دبلوماسي جديد.. إيران تحرر مواطنيها وأموالها من قبضة أمريكا
إنتصار دبلوماسي جديد.. إيران تحرر مواطنيها وأموالها من قبضة أمريكا
12 آب 2023
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
11 آب 2023
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
11 آب 2023
الجيش الإسرائيليّ والاعتراف بإرهاب المستوطنين
الجيش الإسرائيليّ والاعتراف بإرهاب المستوطنين
11 آب 2023
بوصلة الجيش الأمريكي تغير مسارها من أوكرانيا إلى تايوان
بوصلة الجيش الأمريكي تغير مسارها من أوكرانيا إلى تايوان
11 آب 2023
لماذا أغضبت مفاوضات حزب الله مع التيار الوطني الحر سمير جعجع؟
لماذا أغضبت مفاوضات حزب الله مع التيار الوطني الحر سمير جعجع؟
11 آب 2023
مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
10 آب 2023
الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
10 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"