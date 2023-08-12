هل سيتم التدخل العسكري في النيجر؟

وجاء هذا الاعلان بعد الغاء الاجتماع الذي كان من المقرر ان يتم السبت لكن المجموعة قررت تاجيله الى وقت لاحق وقالت ان التاجيل جاء لاسباب فنية بحته حسب بيانها.

وكان قد عقد اجتماع إيكواس الاستثنائي قبل يومين بالعاصمة النيجيرية قد انتهى إلى الإعلان عن اللجوء للحلول الدبلوماسية بشأن الأزمة، مع الإبقاء على كل الخيارات مطروحة على الطاولة، كما طالب بتفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور.

وفي السياق فقد حذرت روسيا من التدخل العسكري، وقالت الخارجية الروسية إن التدخل العسكري في النيجر سيؤدي لمواجهة مطولة ويزعزع الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء، وأعلن البيان الروسي الترحيب بجهود الوساطة التي تقوم بها مجموعة إيكواس من أجل إنهاء الأزمة.

هذا بينما قال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى إيكواس عبد الفتاح موسى إن المجموعة ستحمل روسيا المسؤولية إذا انتهكت شركاتها العسكرية حقوق الإنسان بالمنطقة حسب تعبيره.

وكان قد وصل وفد وساطة يضم رجال دين نيجيريين إلى نيامي للقاء أعضاء المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم. وتأتي زيارة وفد الوساطة الذي استقبله رئيس الوزراء المدني المعيّن مؤخرا علي الأمين، في حين تواصل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إعطاء الأولوية لحل دبلوماسي للأزمة، بعدما كانت قد أعطت موافقتها على نشر قوة تدخل لإعادة بازوم إلى منصبه. وتلقى رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز في مقره في نيامي منذ انقلاب أطاحه في 26 تموز/يوليو، "زيارة من طبيبه". وفي سياق متصل نقلت مصادر عن أحد المقربين من بازوم قوله إن "رئيس الجمهورية تلقى زيارة من طبيبه اليوم"، وقد "جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه. تلقى رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز في مقر إقامته الرسمي في نيامي منذ انقلاب أطاح به في 26 تموز/يوليو، "زيارة من طبيبه" السبت. وأكد المصدر أن "رئيس الجمهورية" محمد بازوم "تلقى زيارة من طبيبه اليوم" الذي "أحضر له طعاماً"، وكذلك لنجله وزوجته المحتجزَين معه. وأضاف "إنه بخير بالنظر إلى الوضع". وأعرب عدد من ممثلي المنظمات والدول الحليفة للنيجر قبل الانقلاب، عن قلقهم بشأن ظروف الاحتجاز والحالة الصحية للرئيس المعزول. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد الجمعة عن "قلقه الشديد" حيال "تدهور ظروف احتجاز" بازوم. ورأى أن "مثل هذه المعاملة لرئيس منتخب ديموقراطيا من خلال عملية انتخابية قانونية غير مقبولة". كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق" إزاء تدهور صحة بازوم. كذلك أبدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "استياءه" من رفض العسكريين الإفراج عن بازوم وعائلته "كبادرة حسن نية". بدوره أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أنه "قلق جدا" بشأن "الظروف المعيشية البائسة التي يقال إن الرئيس بازوم يعيش في ظلها مع عائلته"، وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحدثت مع بازوم إنّ معاملته وعائلته "غير إنسانية وقاسية"، حسب تعبيرها. وذكرت "سي إن إن" الأربعاء بأن بازوم معزول ولا يأكل غير الأرز والمعكرونة. وذكرت الشبكة أن الرئيس قال في سلسلة من الرسائل النصية التي تبادلها مع أحد اصدقائه إنه "محروم من أي اتصال مع انسان منذ الجمعة"، إضافة إلى عدم تزويده بالطعام أو الدواء.

وفي المقابل فقد صعد النيجيريون من احتجاجاتهم ضد فرنسا واي تدخل عسكري في بلدهم حيث تجمع آلاف من مؤيدي الانقلاب للاحتجاج قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لباريس، كما رددوا هتافات ضدها وضد منظمة إكواس.

وفي تطور آخر، عقدت الحكومة التي شكلها المجلس العسكري في النيجر أول اجتماع لها برئاسة عبد الرحمن تياني رئيس المجلس العسكري الحاكم.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الحكومة عينت مديرا عاما جديدا للشرطة. على الصعيد نفسه، التقى وزير الدفاع المعين من المجلس العسكري برئيس السلطة الانتقالية بمالي، العقيد أسيمي غويتا، وجرى اللقاء في العاصمة المالية باماكو، دون الكشف عن ما دار فيه.