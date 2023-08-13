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الأحد 13 آب 2023 ساعة 20:21

شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز

شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شخصين على الأقل استشهدا وأصيب عدد آخر في هجوم شنه مسلح إرهابي ينتمي لتنظيم داعش على مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز جنوب إيران.

ووصفت وكالة أنباء "إيسنا" هذا الهجوم الذي نفذ يوم الأحد 22 آب (أغسطس) بأنه "إرهابي"، فيما ذكرت بعض المواقع الإخبارية أن عدد الشهداء وصل إلى ثلاثة أشخاص.
وبحسب الأنباء، فإن المهاجمين "دخلوا المرقد من باب المهدي".

وذكر كاظم موسوي، رئيس القضاء بمحافظة فارس، أن عدد المصابين ثمانية أشخاص. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدد الضحايا قد يرتفع.

بدوره، قالت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية، إن "الارهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط مرقد "شاه جراغ في شيراز"، مضيفة "الارهابي حاول اقتحام المرقد وتمت مواجهته من قبل قوات الأمن الموكلة بحمايتة المرقد".
رقم : 1075416
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