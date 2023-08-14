الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 آب 2023 ساعة 08:29

دوي صفارات الإنذار في 8 مقاطعات أوكرانية

دوي صفارات الإنذار في 8 مقاطعات أوكرانية
وأوضحت الوزارة أن هذه المقاطعات هي: تشيركاسي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، خاركوف، سومي، كيروفوغراد، نيكولاييف، وأوديسا. وتشمل أيضًا أجزاء من مقاطعة خيرسون، التي تخضع لسيطرة سلطات كييف.

ووفقًا للبيانات المتاحة، تم رصد دوي صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة في الفترة من الساعة 23:21 إلى 21:23 بتوقيت موسكو.

في السياق ذاته، أظهرت البيانات إعلان حالة التأهب الجوي وتجدد سماع صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا الأوكرانية عند الساعة 00.55 بتوقيت موسكو .

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات بعد يومين فقط من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

يذكر ان وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الأحد، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، دون إصابات أو أضرار.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أنه "في 13 أغسطس/ آب، قرابة الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة من دون طيار ضد منشآت في أراضي الاتحاد الروسي".

وأضافت أنه "تم رصد طائرة من دون طيار وتدميرها بوسائل الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي منطقة بيلغورود، ولم تقع إصابات أو أضرار".
مصدر : وكالات
رقم : 1075491
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
14 آب 2023
اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ
اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ
14 آب 2023
عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
14 آب 2023
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
14 آب 2023
شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
13 آب 2023
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
12 آب 2023
السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني
السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني
12 آب 2023
ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها
ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها
12 آب 2023
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
12 آب 2023
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
12 آب 2023
إنتصار دبلوماسي جديد.. إيران تحرر مواطنيها وأموالها من قبضة أمريكا
إنتصار دبلوماسي جديد.. إيران تحرر مواطنيها وأموالها من قبضة أمريكا
12 آب 2023
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
11 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"