الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 آب 2023 ساعة 08:49

عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية

عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
وفي تغريدة له في صفحته على منصة "X"، كتب عبداللهيان يوم الاحد: ان عاقبة أليمة ستكون في انتظار المنفذين والمخططين والضالعين في هذه الجريمة، مقدما التعازي باستشهاد احد المواطنين، سائلا الله تعالى ان يمن بالسلامة والصحة على المصابين في هذا الحادث المرير.
 
وكان الرئيس الايراني قد أوعز الى وزير الداخلية ومحافظ فارس، بتوظيف جميع الامكانات الطبية لتقديم العلاج للمصابين، وكذلك الكشف السريع عن جميع الضالعين في هذه الجريمة الارهابية.
 
وتعرض مزار السيد احمد ابن الامام موسى الكاظم عليه السلام في شيراز (المعروف بشاهجراغ)، مساء الاحد، الى هجوم من قبل ارهابي مسلح حاول اقتحام المزار، فمنعه الحراس ففتح النار بشكل عشوائي ادى الى استشهاد احد خدم المزار واصابة سبعة آخرين، حالة عدد منهم حرجة، وأصيب منفذ الهجوم وتم اعتقاله وتسليمه الى الجهات الامنية.
 
وكان مزار شاهجراغ قد تعرض مساء الاربعاء 26 تشرين الاول/اكتوبر 2022، لهجوم من قبل شخص ارهابي مسلح، أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 30 آخرين، فيما أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هذا العمل الارهابي.
رقم : 1075498
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ
اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ
14 آب 2023
عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
14 آب 2023
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
14 آب 2023
شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
13 آب 2023
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
12 آب 2023
السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني
السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني
12 آب 2023
ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها
ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها
12 آب 2023
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
12 آب 2023
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
12 آب 2023
إنتصار دبلوماسي جديد.. إيران تحرر مواطنيها وأموالها من قبضة أمريكا
إنتصار دبلوماسي جديد.. إيران تحرر مواطنيها وأموالها من قبضة أمريكا
12 آب 2023
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
11 آب 2023
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
11 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"