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الاثنين 14 آب 2023 ساعة 10:25

وزير الداخلية الإيراني: صمت المتشدقين بحقوق الإنسان ينشر الإرهاب

وزير الداخلية الإيراني: صمت المتشدقين بحقوق الإنسان ينشر الإرهاب
وأضاف، سننتظر لنرى كيف سيكون رد فعلهم على هذا الحادث الإرهابي لكن نتوقع أن يلتزموا الصمت حيال هذا العمل الإرهابي ولن يظهروا أي رد فعل.
 
وتابع، سيتم التحقيق مباشرة في مختلف جوانب هذا الحادث الإرهابي الذي اسفر عن استشهاد شخص واصابة 8 اشخاص اخرين.
 
واعتبر وزير الداخلية أن هذا الحادث قام به أعداء ايران اللدودين، مؤكدا على ان الاعداء واهمين في اعتقادهم انه بإمكانهم تعريض أمن واستقرار ايران للخطر بهذه الأعمال الجبانة لأنهم لا يدركون بأن الشعب الايراني شعب قوي لا يهزم.
 
وأضاف، أن قوات أمن العتبة المقدسة ابدت ردود قوية في الوقت المناسب بداية هذا الهجوم الارهابي، مضيفا بأن الوضع حاليا تحت سيطرة القوات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
 
وتابع، ان من نفذ وتعاون وشارك في هذا العمل سيعاقب بشدة ولن يسلم أعداء الوطن ايضا من جريمتهم هذه.
 
وكان رئيس عدلية محافظة فارس حجة الإسلام والمسلمين كاظم موسوي، قد قال في تصريح له: تم اعتقال 4 مشتبه بهم على صلة بالحادث الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد شاه جراغ (ع) مساء أمس الأحد.
 
وأضاف: إن الإرهابي الرئيسي الذي بدأ إطلاق النار في المرقد واعتقل على الفور تم تسليمه إلى المحقق واستجوابه والتحقيق جار معه.
 
وأضاف: للأسف، إن حالة أحد المصابين في حادثة الليلة الماضية حرجة للغاية.
 
وأدى هجوم إرهابي استهدف، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاه جراغ"، مساء أمس الأحد إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية.
 
وكان مرقد "شاهجراغ" قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 اكتوبر العام الماضي ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه.
رقم : 1075538
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