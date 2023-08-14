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الاثنين 14 آب 2023 ساعة 10:26

كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني

كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
وقال کنعاني في مؤتمره الصحفي الیوم الاثنین : کما أولينا اهتماما جادا لمتابعة حقوق المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم الذين تمت محاكمتهم واعتقالهم من قبل الولايات المتحدة بتهم باطلة و زائفة.
 
وأضاف: الجهاز الدبلوماسي دافع وسیدافع عن حقوق الشعب في إطارواجباته ، مؤکدا نحن جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني.
 
وقال: استغرقت عملية المفاوضات قرابة عامين وتم وستتم عملية الإفراج عن السجناء والأموال الأیرانیة في إطار الإتفاقية التي تم التوصل إلیها وحصلت على الضمان اللازم لتنفيذ هذا التفاهم من الولايات المتحدة.
 
وادان كنعاني" الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء أمس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" وأدی الى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين.
 
وندد بالهجوم الارهابي الذي استهدف مساء أمس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" وقدم التعازي باستشهاد احد المواطنين، سائلا الله تعالى أن يمن بالسلامة والصحة على المصابين في هذا الحادث المرير.
 
وقال: تم القبض على الإرهابي المسؤول عن هذه الجريمة في اللحظات الأولى بجهود الأجهزة الأمنية وستتعامل الجهات المعنية مع الأمر.
 
وصرح أن الهجوم والتعدي على الزوار الأبرياء في مرقد شاهجراغ هو عمل انتقامي من قبل الإرهابيين.
 
وأوضح: أن الإرهابيين يحاولون وراء الانتقام من الشعب الإیراني بسبب الضربات الشديدة التي وجهتها القوات الإيرانية الباسلة للعناصر الارهابية الشريرة والقذرة في السنوات الماضية.
رقم : 1075539
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