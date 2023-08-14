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الاثنين 14 آب 2023 ساعة 10:26

قاليباف: يقظة قوات الامن احبطت المخطط المستمر لأعداء الشعب الإيراني

قاليباف: يقظة قوات الامن احبطت المخطط المستمر لأعداء الشعب الإيراني
وقال رئيس البرلمان الايراني في بداية الجلسة العلنية اليوم الاثنين: في البداية ، أدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ عليه السلام ، والذي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة مجموعة من الخدام والمواطنين في هذا المرقد المشرف، سائلا الباري ان يتغمد الشهيد برحمته الواسعة ولذويه الصبر والسلوان ، والشفاء العاجل للجرحى.
 
واضاف قاليباف: زعزعة استقرار البلاد وارباك هدوء الشعب وتعطيل الحياة اليومية، مخطط دائم لأعداء الشعب الإيراني اشتد في الأسابيع الماضية وأحبطته يقظة قوات الأمن، الشعب الايراني المؤمن يتوقع من الجهاز القضائي أن يعاقب مرتكبي هذه الجريمة الأليمة والمخططين لها كما في الماضي بأشد العقوبات.
 
وتابع قائلا: كما أحيي يوم المقاومة الإسلامية ، الذي يحيي ذكرى انتصار حزب الله اللبناني على الكيان الصهيوني القاتل.
 
واضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن ثورة الإمام الخميني (رض) التي صنعت التاريخ ضمنت أمن إيران العزيزة وأعطت العزة للشعب الإيراني وجعلت المستضعفين في العالم أقوى من القوى المتغطرسة.
 
واردف قاليباف قائلا: المقاومة الإسلامية هي وليدة الثورة الإسلامية، والقادة مثل الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد عماد مغنية والشهيد أبو مهدي المهندس هم نجوم سماء المقاومة ونماذج يحتذى بها لكل الشباب الذين يحاربون الظلم ويطالبون بالعدالة في العالم، وابعث تحياتي الى كل شهداء الثورة الإسلامية والمقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين والعراق واليمن وأفغانستان وسوريا وجميع شهداء المقاومة في العالم.
رقم : 1075540
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