السفارة الروسية لدى ايران تدين الهجوم الإرهابي في شيراز

وفي معرض إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في شيراز، أعربت سفارة روسيا في بيان عن تعازيها لحكومة وشعب إيران باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين الإيرانيين في الهجوم، وأعربت عن تعاطفها وتضامنها مع أسر الضحايا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" للأنباء ، جاء في بيان السفارة أن "السفارة الروسية تأمل في معاقبة مرتكبي الهجوم الإرهابي في شيراز. كما أن موسكو مستعدة لتعزيز التعاون مع طهران في الحرب ضد الإرهاب".

وتعرض مرقد "السيد احمد ابن الامام موسى الكاظم عليهما السلام" في شيراز (المعروف بشاهجراغ)، مساء يوم الاحد، الى هجوم من قبل ارهابي مسلح حاول اقتحام المرقد، فمنعه الحراس ففتح النار بشكل عشوائي مما ادى الى استشهاد احد خدم المرقد واصابة 8 آخرين من الخدم والزوار، وتم القبض على منفذ الهجوم.

وكان مرقد "شاهجراغ" قد تعرض يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر 2022، لهجوم من قبل شخص ارهابي مسلح، أسفر عن استشهاد 13 شخصا وإصابة 25 آخرين، ولقي المنفذ حتفه وتم قبل شهر اعدام اثنين من الضالعين في هذا العمل الارهابي الذي اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.