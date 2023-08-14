رئيس البرلمان الباكستاني يدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ

وأعرب برويز أشرف عن تعاطفه مع إيران حكومةً وشعباً، وخاصة مجلس الشورى الاسلامي، وأضاف: الإرهابيون يحاولون تقويض السلام والاستقرار في المنطقة سعيا لتحقيق مآربهم الشريرة.

وقال: إن الاعتداء على الأبرياء وإراقة دمائهم لا علاقة له بالدين وأن الأعمال الإرهابية لا يمكن تبريرها في الدين الإسلامي.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء امس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" الى استشهاد شخص واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.

يذكر ان مرقد "شاهجراغ" كان قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين ضالعين فيه.