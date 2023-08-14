الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 آب 2023 ساعة 12:26

رئيس البرلمان الباكستاني يدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ

رئيس البرلمان الباكستاني يدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ
وأعرب برويز أشرف عن تعاطفه مع إيران حكومةً وشعباً، وخاصة مجلس الشورى الاسلامي، وأضاف: الإرهابيون يحاولون تقويض السلام والاستقرار في المنطقة سعيا لتحقيق مآربهم الشريرة.
 
وقال: إن الاعتداء على الأبرياء وإراقة دمائهم لا علاقة له بالدين وأن الأعمال الإرهابية لا يمكن تبريرها في الدين الإسلامي.
 
وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء امس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" الى استشهاد شخص واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.
 
يذكر ان مرقد "شاهجراغ" كان قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين ضالعين فيه.
رقم : 1075565
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
14 آب 2023
اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ
اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ
14 آب 2023
عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
14 آب 2023
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
14 آب 2023
شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
13 آب 2023
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
12 آب 2023
السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني
السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني
12 آب 2023
ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها
ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها
12 آب 2023
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
12 آب 2023
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
12 آب 2023
إنتصار دبلوماسي جديد.. إيران تحرر مواطنيها وأموالها من قبضة أمريكا
إنتصار دبلوماسي جديد.. إيران تحرر مواطنيها وأموالها من قبضة أمريكا
12 آب 2023
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
11 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"