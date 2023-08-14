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الاثنين 14 آب 2023 ساعة 15:07

رئيس السلطة القضائية يصدر أوامره بخصوص جريمة شاهجراغ الارهابية

رئيس السلطة القضائية يصدر أوامره بخصوص جريمة شاهجراغ الارهابية
وشدد رئيس الجهاز القضائي في الجمهورية الاسلامية الايرانية في كلمته التي القاها في اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية اليوم الاثنين، على ضرورة تحديد والقاء القبض على جميع العناصر المتورطة في هذه الجريمة الارهابية.
 
وقدم تعازيه لعوائل شهداء هذا الحادث، وابتهل الى الله تبارك وتعالى بأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا أنه أصدر أوامره لمنتسبي القضاء في شيراز العمل على توفير الأمن للزوار من خلال التعاون مع قوات الشرطة والأمن.
 
وتابع قائلا: انه أصدر أوامره كذلك بالقاء القبض على الضالعين في هذا العمل الاجرامي وكل العناصر التي أدت دورا فيه، سواء المتعاونين معهم أو المسببين والذين زودوهم بالسلاح ودربوهم عليه واكتشاف أماكن اختبائهم وتسليمهم الى الجهاز القضائي حتى تتم محاكمتهم وينالوا العقاب العادل بشكل عاجل وفق الضوابط القانونية.
 
واشار الى الشائعات الكاذبة التي يروجها أعداء الثورة الاسلامية لإشغال افكار الناس وارباكهم وزرع بذور الفتنة بين المواطنين وقال:علينا جميعا ان نتحلى بالبصيرة ومواجهة هذه الشائعات من خلال التزامنا بالقانون ومتابعة أي شيء ضمن الاطر القانونية لإفشالها حتى لايحقق العدو هدفه.
رقم : 1075581
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