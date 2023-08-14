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الاثنين 14 آب 2023 ساعة 18:32

جريمة-شاهجراغ وردود الافعال الدولية

جريمة-شاهجراغ وردود الافعال الدولية
وأعربت وزارة الخارجية عن "تعازي ومواساة سلطنة عُمان للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ولذوي الضحايا في الهجوم الذي استهدف مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز مساء أمس، وعن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".
 
وأكدت الخارجية "موقف سلطنة عُمان الثابت في إدانة واستنكار الإرهاب بكافة أشكاله ودوافعه".
 
ومن جانبها أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان لها الهجوم الإرهابي في شيراز وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الإيراني.م
 
وجاء في هذا البيان: إننا ندين بشدة الهجوم الإرهابي في شيراز بإيران، والذي أودى بحياة الأبرياء. تعاني أذربيجان من الإرهاب وتدين جميع أشكاله ومظاهره. نقدم تعازينا لأسر ضحايا هذا الهجوم وللحكومة والشعب في إيران.
 
ومن جهته أعرب العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابيِّ الذي تعرّض له زوار مرقد ا"شاهجراغ" في مدينة شيراز الإيرانية.
 
وأكد العراق موقفه الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب.
 
كما أكد العراق دعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف.أعرب العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابيِّ الذي تعرّض له زوار مرقد ا"شاهجراغ" في مدينة شيراز الإيرانية.
 
وأكد العراق موقفه الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب.
 
كما أكد العراق دعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف.
 
وبدوره أدان رئيس البرلمان الباكستاني "برويز أشرف" بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز، وأعرب عن تعاطفه مع إيران حكومة وشعبا وخاصة أسر الشهداء والمصابين في هذا الحادث.
 
وأعرب برويز أشرف عن تعاطفه مع إيران حكومةً وشعباً، وخاصة مجلس الشورى الاسلامي، وأضاف: الإرهابيون يحاولون تقويض السلام والاستقرار في المنطقة سعيا لتحقيق مآربهم الشريرة.
 
وقال: إن الاعتداء على الأبرياء وإراقة دمائهم لا علاقة له بالدين وأن الأعمال الإرهابية لا يمكن تبريرها في الدين الإسلامي.
 
وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء امس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" الى استشهاد شخص واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.
 
يذكر ان مرقد "شاهجراغ" كان قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين ضالعين فيه.
 
وأدى هجوم إرهابي استهدف، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاه جراغ"، مساء أمس الأحد إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية.
 
وكان مرقد "شاهجراغ" قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 اكتوبر العام الماضي ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه.
 
رقم : 1075607
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