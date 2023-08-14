أبرز التطورات على الساحة السودانيةز 14-8-2023

وقال البرهان إنه لم يكن يتصور بأن تمتد ما وصفها بيد الغدر والخيانة من قيادة قوات الدعم السريع وأن يستبد بها الطمع للسلطة، مضيفا أن الحرب فرضت على الحكومة والجيش دفاعا عن أمن وكرامة الأمة السودانية، وفق تعبيره.

وأضاف البرهان أن القوات المسلحة ستظل قوات محترفة تقف مع خيارات الشعب السوداني وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات، مشيرا إلى أن "السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه عن طريق قوات الدعم السريع".