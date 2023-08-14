مسؤول : استشهاد مصاب اخر من ضحايا الهجوم الارهابي في شيراز

واوضح "حجة الاسلام سيد كاظم موسوي" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين : ان السيد "محمد جهانغيري" احد المصابين في هجوم شاهجراغ امس، ارتقى شهيدا قبل قليل بسبب جراحاته البليغة.

واضاف هذا المسؤول، انه بارتقاء الشهيد جهانغيري، فقد بلغ عدد شهداء هذا الهجوم الارهابي شهيدان .

وكان هذا المزار المقدس، قد تعرض لاول هجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول / اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام على ارهابيين اثنين لقاء تورطهما في هذه الجريمة.