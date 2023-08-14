سورية تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف "شاهجراغ" في شيراز

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: “تدين الجمهورية العربية السورية بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له زوار ضريح أحمد بن موسى الكاظم “شاهجراغ” في مدينة شيراز، وقامت به مجموعة إرهابية تتلقى دعماً من بعض الأطراف الدولية، لتعكير الهدوء والأمان الذي تتمتع به الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف المصدر: “سورية إذ تعرب عن استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية التي تقتل المواطنين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، فإنها تؤكد قناعتها بأن هذا العمل الإرهابي هو عمل إجرامي غير مقبول إنسانياً وأخلاقياً، ويجب أن تتوقف الأطراف الذي تقدم له الدعم والتمويل عن هذه الممارسات”.

وختم المصدر بالقول: “تعبر سورية مرة أخرى عن وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها لها في الإجراءات التي تتخذها ضد الأعمال الإرهابية، وتتقدم من عائلات الضحايا بالتعزية الصادقة، وتتمنى للجرحى سرعة الشفاء والتعافي”.

وكان شخص استشهد وأصيب 8 آخرون بجروح، جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاهجراغ أمس، فيما أعلنت قوات الأمن في محافظة فارس القبض على 4 أشخاص، بينهم الإرهابي الرئيسي الذي أطلق النار داخل المرقد.