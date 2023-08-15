الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراع في شيراز

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي في تصريح للصحفيين وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" ان استهداف الأماكن الدينية أمر مقيت وان الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة الاقتصاص من مرتكبي هذه الجريمة بحق المدنيين الذين كانوا يمارسون حقهم في العبادة ويعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تعاطفه مع إيران حكومة وشعبًا ، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.



وردا على سؤال اخر لمراسل "إرنا" وهو هل يمكن أن نتوقع إدانة هذا الهجوم من قبل مجلس الأمن أم أن مجلس الأمن لديه معايير مزدوجة فيما يتعلق بالإرهاب؟ امتنع دوجاريك عن الاجابة وقال: هذا سؤال يجب أن تطرحه على رئيس مجلس الأمن ولا أستطيع أن أتكلم بالنيابة عن أعضاء مجلس الأمن.



وتتولى الولايات المتحدة الأمريكية الرئاسة الدورية لمجلس الأمن حاليا.



وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام)، الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين استشهد احد جرحى الحادث.



وكان هذا المزار ، قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة 25 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين لتورطهما في هذه الجريمة.