قطر تدين بشدة الهجوم الارهابي على مرقد "شاهجراغ"

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان يوم الاثنين، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.



وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الشهيد ولحكومة وشعب إيران وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.



وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام)، الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين استشهد احد جرحى الحادث.



وكان هذا المزار ، قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة 25 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين لتورطهما في هذه الجريمة التي تبناها تنظيم "داعش".