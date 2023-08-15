الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 آب 2023 ساعة 12:26

تقرير أممي: ‘‘داعش‘‘ يواصل قيادة نحو 7000 عنصر في العراق وسوريا

تقرير أممي: ‘‘داعش‘‘ يواصل قيادة نحو 7000 عنصر في العراق وسوريا
و أشار الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على التنظيم الارهابي إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023 ظل التهديد الذي يشكله تنظيم داعش "مرتفعا في الأغلب في مناطق الصراع".

لكن اللجنة قالت في تقريرها لمجلس الأمن إن "الوضع العام لا يزال نشطا"، ورغم الخسائر الفادحة التي منيت بها الجماعة وتراجع نشاطها في سوريا والعراق، لا يزال خطر عودتها للظهور قائما.

وأضاف: "قامت المجموعة بتكييف استراتيجيتها والاندماج مع السكان المحليين، وتوخي الحذر في اختيار المعارك التي يتوقع أن تؤدي إلى خسائر محدودة، أثناء إعادة مرحلة إعادة تنظيم صفوفها وتجنيد المزيد من المسلحين من المخيمات في شمال شرق سوريا ومن المجتمعات الضعيفة، بما في ذلك في الدول المجاورة".

ورغم عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة، يواصل داعش قيادة ما بين 5000 و7000 عضو في جميع أنحاء العراق وسوريا، "معظمهم من المقاتلين"، رغم تعمده خفض مستوى عملياته "لتسهيل التجنيد وإعادة التنظيم"، على حد قول الخبراء.

وقالت اللجنة إن ما يقرب من 11 ألف مسلح يشتبه في أنهم من ارهابيو داعش في شمال شرق سوريا محتجزون في منشآت تابعة لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي لعبت دورا بارزا في القتال ضد "داعش".

وأشارت إلى أن من بين المقاتلين أكثر من 3500 عراقي وحوالي 2000 من نحو 70 جنسية. يضم شمال شرق سوريا مخيمين مغلقين - الهول وروج – اللذين يقول الخبراء إنهما يضمان نحو 55000 شخص لهم صلات مزعومة أو روابط عائلية بتنظيم "داعش"، ويعيشون تحت ظروف "قاسية" و"مصاعب إنسانية كبيرة".

وأضاف الخبراء أن ما يقرب من ثلثي السكان من الأطفال، بينهم أكثر من 11800 عراقي، ونحو 16000 سوري، وأكثر من 6700 شاب من أكثر من 60 دولة أخرى.

ونقلت لجنة الخبراء عن مصدر لم تسمه قوله، إن داعش لا يزال ماضيا في برنامجه "أشبال الخلافة"، لتجنيد الأطفال في مخيم الهول المكتظ. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 850 طفلا، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، في مراكز الاحتجاز وإعادة التأهيل في شمال شرق البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1075795
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
15 آب 2023
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
15 آب 2023
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟
15 آب 2023
أمريكا ومشروعها الجديد في سوريا.. ما علاقة "داعش"؟
أمريكا ومشروعها الجديد في سوريا.. ما علاقة "داعش"؟
15 آب 2023
السيد نصر الله: هناك قرار اميركي بعودة "داعش" للعمل في ساحات عديدة
السيد نصر الله: هناك قرار اميركي بعودة "داعش" للعمل في ساحات عديدة
14 آب 2023
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
14 آب 2023
كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
14 آب 2023
اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ
اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ
14 آب 2023
عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
14 آب 2023
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
14 آب 2023
شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
13 آب 2023
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
12 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟