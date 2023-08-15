قائد حرس الحدود الإيراني يتفقد مركز مراقبة الحدود في العراق

و اطلع العميد كودرزي اليوم الثلاثاء خلال تفقده أجزاء مختلفة من مركز مراقبة الحدود العراقية على كيفية السيطرة على حدود العراق مع جيرانه باستخدام كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة والمعدات الإلكترونية.



من جانبه قال قائد قوات حرس الحدود العراقي"محمد عبدالوهاب سكر السعيدي"، تم إنشاء هذا المركز مؤخرا في مركز قيادة حرس الحدود العراقي في بغداد بهدف مراقبة الحدود المشتركة مع دول الجوار وينشط المركز على مدار الساعة.



ولفت الى انه في حال وجود حالات مشبوهة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.



واعتبر العميد كودرزي: أن استخدام معدات متطورة لمراقبة حدود البلاد، يساهم في استباب الأمن الحدودي ومنع أنشطة المجرمين والجماعات المسلحة.



وقال العميد كودرزي: إننا توصلنا إلى اتفاق لمزيد من التنسيق على طول الحدود الإيرانية العراقية واستخدام المعدات الإلكترونية، وأن مراكز شرطة الحدود تعقد اجتماعات عديدة لتحقيق هذا الهدف على طوال السنة.



وأشار إلى أن هذه اللقاءات ازدادت على اعتاب الأربعين مضيفا: أن هذه اللقاءات والتنسيق والتآزر بين البلدين سيضمن المزيد من الأمن لزوار الإمام الحسين (ع).



وبعد هذه الزيارة تم توقيع محضر الاجتماع العاشر لحرس الحدود في البلدين بين العميد كودرزي ونظيره العراقي، والذي تضمن تبادل المعلومات بين حرس الحدود في البلدين، ومراقبة حدود إقليم كردستان العراق واستخدام المعدات الإلكترونية على طول الحدود وكذلك إجراء عمليات مشتركة.



ويشترك العراق في حدوده مع إيران وتركيا والأردن وسوريا والمملكة العربية السعودية والكويت.