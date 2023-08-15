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الثلاثاء 15 آب 2023 ساعة 12:52

بعد اشتباكات عنيفة.. هدوء حذر يعم طرابلس الليبية

بعد اشتباكات عنيفة.. هدوء حذر يعم طرابلس الليبية
وكانت اشتباكات قد اندلعت بطرابلس، في وقت متأخر من مساء يوم أمس، بعد أنباء عن القبض على قائد كبير في إحدى الفصائل المسلحة على يد فصيل منافس.

وقالت وسائل إعلام محلية ومصدر في اللواء 444 إن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب احتجز محمود حمزة قائد اللواء 444 الذي يسيطر على جزء كبير من طرابلس في مطار معيتيقة.

وتعهد رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة بالإفراج عن محمود حمزة آمر اللواء.

وذكر شهود عيان:"أن ليلة أمس شهدت تحليقا مكثفا لسلاح الطيران والطائرات المسيرة لرصد التحركات العسكرية ولم تقم بأي قصف،مشيرا إلى أن القناصة منتشرة على أسطح بعض البنايات وسط المدينة،مع وجود الأسلحة الثقيلة في بعض المناطق الرئيسية وتعليق مطار معيتيقة بطرابلس رحلاته وتم تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة كما نشر جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة طرابلس أرقام هواتف نجدة في المناطق التي شهدت الاشتباكات".
مصدر : وكالات
رقم : 1075798
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