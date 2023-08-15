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الثلاثاء 15 آب 2023 ساعة 13:21

‘‘كتيبة العياش‘‘ تطلق صاروخ باتجاه مستوطنة شاكيد

‘‘كتيبة العياش‘‘ تطلق صاروخ باتجاه مستوطنة شاكيد
وقالت الكتيبة، في بيان: إن إطلاق الصاروخ “يأتي ردًّا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأرًا لدماء شهدائنا التي هي وقود جهادنا واستمرارا لعملية الإعداد والتطوير المستمر.

وأضافت “برغم الظروف الأمنية المعقدة وقلة الإمكانيات والتضييقيات الأمنية الكبيرة إلا أننا في كتيبة العياش مستمرون بإذن الله في طريقنا لجعل ضفة العياش جحيمًا على أبناء القردة والخنازير”.

وهذه المرة السادسة التي تُطلق فيها كتيبة العياش صواريخ بدائية باتجاه مستوطنات محاذية لجنين، في تطور لافت للعمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.

في السياق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيرة شرقي مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: إن الطائرة التي استولت عليها يوم أمس الإثنين من نوع “أوربيتر K1″، مضيفة أنها كانت في مهمة استطلاع معادي في أجواء شرق غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إن مسيرة تابعة لجهاز الشاباك سقطت في غزة خلال “نشاط عملياتي” بسبب “خلل تقني”، زاعمة عدم وجود مخاوف من تسرب معلومات.
مصدر : وكالات
رقم : 1075803
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