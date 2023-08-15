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الثلاثاء 15 آب 2023 ساعة 15:12

اليمن.. محتجون غاضبون ينددون باستمرار الانفلات الأمني وإنهيار عدن الإقتصادي

اليمن.. محتجون غاضبون ينددون باستمرار الانفلات الأمني وإنهيار عدن الإقتصادي
ندد المئات من المحتجين الغاضبين في مدينة عدن المحتلة، أمس الاثنين، باستمرار الانفلات الأمني الممنهجة والمنظمة وانهيار الوضع الاقتصادي وانعدام الخدمات بشكلٍ نهائي كالكهرباء والمياه في مناطقهم الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الإحتلال.
 
واستنكر المتظاهرون،تواطؤ سلطات المرتزِقة مع القتلة والمجرمين في مناطق تعز المحتلة، مؤكدين تصعيد الاحتجاجات الغاضبة حتى ضبط الجناة والعصابات المسلحة المنفلتة.
 
وأفَادت المصادر بأن ساعات انقطاع الكهرباء ارتفعت خلال اليومين الماضيين إلى 9 ساعات مقابل ساعتين، ما زاد من معاناة الأهالي، لا سـيما كبار السن والأطفال.
 
في السياق أقدمت ميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي، على استهداف المتظاهرين الغاضبين في مدينة عدن المحتلة،بعد إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.
 
وبينت المصادر أن ميليشيا المرتزِقة المسلحة اعترضت مسيرة احتجاجات شعبية في مديرية المعلا،وقاموا بتفريق المحتجين بالقوة واعتقال العديد منهم وزجهم في سجون سرية.
رقم : 1075811
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