استمرار الادانات الدولية لجريمة شاهجراغ

وافادت ان الخارجية الفرنسية أدانت في بيانها الهجوم الإرهابي الذي شن يوم أمس على مرقد "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب غربي ايران وأسفر عن استشهاد واصابة عدد من الاشخاص بجروح.

وقد تعرض مرقد شاهجراغ (ع) لهجوم ارهابي خلال عام 2002 ، اسفر عن استشهاد 15 شخصا بينهم نساء واطفال واصابة أكثر من 20 آخرين بجروح.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" : إن بكين تدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ في إيران وتعرب عن معارضتها لأي شكل من أشكال الإرهاب. واضاف وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: تدعم بكين بقوة، إيران حكومةً وشعباً في محاربة العناصر الإرهابية المتطرفة والحفاظ على السلام والاستقرار في هذا البلد.