استمرار الادانات الدولية لجريمة شاهجراغ

وافادت ان الخارجية الفرنسية أدانت في بيانها الهجوم الإرهابي الذي شن يوم أمس على مرقد "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب غربي ايران وأسفر عن استشهاد واصابة عدد من الاشخاص بجروح.
وقد تعرض مرقد شاهجراغ (ع) لهجوم ارهابي خلال عام 2002 ، اسفر عن استشهاد 15 شخصا بينهم نساء واطفال واصابة أكثر من 20 آخرين بجروح.
ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" : إن بكين تدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ في إيران وتعرب عن معارضتها لأي شكل من أشكال الإرهاب.
واضاف وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: تدعم بكين بقوة، إيران حكومةً وشعباً في محاربة العناصر الإرهابية المتطرفة والحفاظ على السلام والاستقرار في هذا البلد.
وبدوره ندد المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، في رسالة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي ، بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس على مرقد شاهجراغ في شيراز ، وأعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذا الحادث.
ودان المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "بيتر ستانو" اليوم الاثنين الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس الاحد في مرقد شاهجراغ في شيراز.
وكتب في رسالة على شبكة إكس الاجتماعية (تويتر سابقا): "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي يوم الأحد على مرقد شاهجراغ في شيراز".
وتابع ستانو في هذه الرسالة: "هذا ايضا مثال آخر على استهداف مواطنين أبرياء من قبل الإرهابيين". ويعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه لأسر الضحايا.
وفي السياق نظمت الاطياف المختلفة من المواطنين في محافظة فارس (جنوب غرب ايران)، اليوم الاثنين، وقفة استنكار وغضب ضد الهجوم الجبان الذي استهدف امس مزار "السيد احمد ابن موسى الكاظم" (عليهما السلام) المعروف بـ "شاهجراغ"، امام من المزار المقدس في مدينة شيراز مركز المحافظة.
واصدرت منظمة التعبئة لفناني محافظة فارس، بيانا بالمناسبة اكدت فيه على، ان "الذين يقفون وراء هذه الجرائم، يجهلون مدى اقتدارنا ووعينا المتعاظم كل ما تراق دمائنا في جوار مراقد ال البيت الاطهار (عليهم السلام)".
واستنكر هذا البيان، الهجوم الغاشم الذي طال مزار "شاهجراغ" امس، والذي راح ضحيته عدد من زوار وخدمة هذه البقعة المباركة.
وتابع البيان : ان عيون هؤلاء الجهلة لا تطيق الانوار الساطعة من هذا المزار المقدس، لانها تحرق كيانهم.
في سياق متصل، اعلنت رابطة رجال الدين في محافظة فارس عبر بيان لها خلال هذه الوقفة، عن ادانتها الهجوم الارهابي في مزار شاهجراغ، وطالبت السلطات الامنية والقضائية باتخاذ اجراءات رادعة تبعث على الندم ضد كل من تورط فيه.
وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام)، الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.
وكان هذا المزار المقدس، قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام على ارهابيين اثنين لقاء تورطهما في هذه الجريمة.