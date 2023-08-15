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الثلاثاء 15 آب 2023 ساعة 16:57

مسؤول: 62 جامعة ايرانية معتمدة لاستقبال الطلبة العراقيين

مسؤول: 62 جامعة ايرانية معتمدة لاستقبال الطلبة العراقيين
وبشأن نظام تقييم الجامعات الايرانية من قبل العراق في عام 2023، قال هاشم داداش بور مساعد وير العلوم رئيس منظمة شؤون الطلبة الجامعيين: ان وزارة التعليم العالي العراقية وبناء على تقييمها للجامعات العالمية في عام 2023 وكما في العام السابق، حسب تصنيف كيو اس وشنغهاي وتايمز، اعتمدت 62 جامعة ايرانية لدراسة الطلبة العراقيين.
 
وأوضح أنه بذلك ارتفع عدد الجامعات الايرانية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي العراقية، 29 جامعة لم تكن موجودة في قائمة التقييم في العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع مكانة هذه الجامعات في التصنيفات الثلاثة العالمية المعتمدة.
 
وأضاف: ان العراق وكما في السنوات السابقة، يقسم الجامعات الايرانية المعتمدة لديه الى نوعين؛ النوع الاول مخصص للطلبة الحاصلين على منح دراسية، ويبلغ عددها 20 جامعة، بزيادة 6 جامعات عن العام الماضي، وهي من بين الجامعات الـ1000 الممتازة في تصنيف شنغهاي، والـ500 الاولى في تصنيف تايمز، والـ250 الاولى في تصنيف كيو اس، مبينا ان 8 من هذه الجامعات تحت غطاء وزارة العلوم، و12 منها تحت غطاء وزارة الصحة.
 
وتابع: ان النوع الثاني من الجامعات الايرانية المعتمدة من قبل العراق، هي الجامعات التي تستقبل الطلبة على نفقتهم الخاصة، وهي الجامعات الحائزة على مركز 1000 او اقل في تصنيف شنغهاي، والى مركز 1500 في تصنيف تايمز، او ضمن الجامعات الـ500 الاولى في تصنيف كيو اس. وقد كان عدد هذا النوع من الجامعات 33 جامعة في العام الماضي، وفي هذا العام اضيف لها 29 جامعة اخرى، ليصل العدد الى 62 جامعة.
رقم : 1075823
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