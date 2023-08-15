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الثلاثاء 15 آب 2023 ساعة 17:44

وزیر دفاع الصین: نتطلع لتعزیز العلاقات العسكرية مع إيران

وزیر دفاع الصین: نتطلع لتعزیز العلاقات العسكرية مع إيران
وصرح "لي شانغ فو" خلال خطاب ألقاه في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي انطلق اليوم الثلاثاء : ان الصين ستوسع تعاونها الدولي في مجالات الحدّ من سباق التسلح وحظر الانتشار النووي.
 
کما أكد وزير الدفاع الصيني على أن التعاون بين روسيا والصين في المجال العسكري ليس موجها ضد دولة ثالثة.
 
وانتقد "لي شانغ فو"، سياسات بعض الدول الغربية "الاستفزازية" بشأن قضية "تايبيه الصينية"، وقال : إن محاولة "اللعب بالنار" بشأن هذه القضية واستخدامها لاحتواء الصين محكوم عليها بالفشل.
 
واستطرد وزير الدفاع الصيني، مستذكرًا جهود بكين لحل الأزمة الأوكرانية، أن "حكومة الصينية ستواصل مفاوضات السلام لحل العديد من النزاعات والمشاكل الدولية، بما في ذلك الأزمة في اوكرانيا".
رقم : 1075831
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