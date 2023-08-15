الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 آب 2023 ساعة 17:45

توقيع اتفاق لزيادة صادرات الغاز الإيراني إلى أرمينيا

توقيع اتفاق لزيادة صادرات الغاز الإيراني إلى أرمينيا
وحسب ما اعلنت عنه شركة الغاز الوطنية الإيرانية، فقد تم توقيع عقد رسمي في العاصمة الارمینیة يريفان بحضور نائب وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "مجيد جكني"، ومدير محطة الطاقة الحرارية "آرام غازاریان"، ووزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الارميني، الى سفير جمهورية إيران الإسلامية "مهدي سبحاني" في هذا البلد.
 
وذکرت شركة الغاز الوطنية، بانه الاتفاق المبدئي حول العقد الموقع اليوم، تم خلال زيارة رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" إلى طهران في نوفمبر 2022، وبعد مفاوضات فنية انتهت الى حسم الوثيقة النهائية لهذا العقد، يوم الخميس (10 أغسطس2023).
 
علما، ان ان صادرات الغاز الإيراني إلى أرمينيا، تجري في إطار اتفاقية تبادل الطاقة بين البلدين، وركزت مفاوضات وفود الخبراء من ايران وارمينيا على موضوع فترة العقد وحجم الصادرات، وسعر صرف الكهرباء والغاز.
 
ووفقًا لهذا الاتفاق، فقد زاد حجم تصدير الغاز إلى أرمينيا، كما تم تعديل سعر صرف الغاز مع الكهرباء لصالح شركة الغاز الوطنية الإيرانية، حيث تم تمديد فترة العقد حتى عام 2030.
 
وتبلغ الطاقة الاستيعابية في انبوب مدّ الغاز الإيراني إلى أرمينيا، أكثر من مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، لكن لم يتم سوى توظيف نحو ثلث هذه الطاقة التشغيليه.
رقم : 1075832
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
15 آب 2023
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
15 آب 2023
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟
15 آب 2023
أمريكا ومشروعها الجديد في سوريا.. ما علاقة "داعش"؟
أمريكا ومشروعها الجديد في سوريا.. ما علاقة "داعش"؟
15 آب 2023
السيد نصر الله: هناك قرار اميركي بعودة "داعش" للعمل في ساحات عديدة
السيد نصر الله: هناك قرار اميركي بعودة "داعش" للعمل في ساحات عديدة
14 آب 2023
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
14 آب 2023
كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
14 آب 2023
اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ
اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ
14 آب 2023
عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
14 آب 2023
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
14 آب 2023
شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
13 آب 2023
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
12 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟