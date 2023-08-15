توقيع اتفاق لزيادة صادرات الغاز الإيراني إلى أرمينيا

وحسب ما اعلنت عنه شركة الغاز الوطنية الإيرانية، فقد تم توقيع عقد رسمي في العاصمة الارمینیة يريفان بحضور نائب وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "مجيد جكني"، ومدير محطة الطاقة الحرارية "آرام غازاریان"، ووزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الارميني، الى سفير جمهورية إيران الإسلامية "مهدي سبحاني" في هذا البلد.

وذکرت شركة الغاز الوطنية، بانه الاتفاق المبدئي حول العقد الموقع اليوم، تم خلال زيارة رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" إلى طهران في نوفمبر 2022، وبعد مفاوضات فنية انتهت الى حسم الوثيقة النهائية لهذا العقد، يوم الخميس (10 أغسطس2023).

علما، ان ان صادرات الغاز الإيراني إلى أرمينيا، تجري في إطار اتفاقية تبادل الطاقة بين البلدين، وركزت مفاوضات وفود الخبراء من ايران وارمينيا على موضوع فترة العقد وحجم الصادرات، وسعر صرف الكهرباء والغاز.

ووفقًا لهذا الاتفاق، فقد زاد حجم تصدير الغاز إلى أرمينيا، كما تم تعديل سعر صرف الغاز مع الكهرباء لصالح شركة الغاز الوطنية الإيرانية، حيث تم تمديد فترة العقد حتى عام 2030.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية في انبوب مدّ الغاز الإيراني إلى أرمينيا، أكثر من مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، لكن لم يتم سوى توظيف نحو ثلث هذه الطاقة التشغيليه.