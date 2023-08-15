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الثلاثاء 15 آب 2023 ساعة 18:38

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان يستنكر الهجوم الارهابي في شيراز

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان يستنكر الهجوم الارهابي في شيراز
ونوه الشيخ الخطيب بجهود القوى الامنية في إيران وكشفها لافراد الشبكة التكفيرية واعتقالهم، مما جنب سفك المزيد من دماء الأبرياء.
 
ورأى ان هذا العدوان التكفيري يستكمل اهداف التفجيرات الإرهابية في سوريا وافغانستان وباكستان وغيرها، بغية زعزعة امن واستقرار البلاد الاسلامية واثارة الفتن المذهبية، خدمة لدوائر استعمارية تسعى لتخريب بلادنا، مما يستدعي المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول الاسلامية لاجتثاث الإرهاب التكفيري وتشكيل جبهة عالمية لمكافحة هذا الإرهاب، الذي ينافي تعاليم وقيم الاسلام .
 
وتقدم الخطيب بـاحر التعازي من القيادة الايرانية والشعب الايراني العزيز وذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وان يحفظ الجمهورية الاسلامية الايرانية من شر اعدائها.
رقم : 1075844
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