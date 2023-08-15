الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 آب 2023 ساعة 18:40

اغتيال 'ضابط أمني' بصفوف مرتزقة العدوان في مدينة تعز المحتلة

اغتيال
وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين ملثمين على متن دراجة نارية أطلقوا الرصاص على الرائد عدنان المحيا الملازم في جهاز الأمن السياسي بمحافظة تعز ،وهو في طريق عودته إلى منزله في حي الجحملية شرق المدينة والخاضعة لسيطرة العدوان.
 
وأضافت المصادر أن المسلحين اطلقوا وابل من الرصاص على الملازم عدنان المحيا ليسقط قتيلا على الفور فيما لاذ المسلحين بالفرار.
 
وبحسب المصادر فإن الضابط "المحيا" مكلف ضمن لجنة التحقيق في حادثة اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي " مؤيد حميدي " قبل ثلاثة أسابيع في مدينة التربة جنوبي تعز الخاضعة لسيطرة العدوان.
 
وأكدت المصادر أن الضابط عدنان المحيا تلقى تهديدا بالتصفية قبل أيام من مجهولين إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة للمرتزقة لم توفر له الحماية الكاملة.
 
يذكر ان المناطق المحتلة من تعز وباقي المحافظات الجنوبية تشهد أعمال فوضى وصراعات بينية وأعمال قتل ومواجهات واغتيالات ممنهجة منذ بدء العدوان على اليمن وسط تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية والإقتصادية والتى تسببت في معاناة المواطنين بشكل كبير في ظل غياب الدولة و المسؤلية.
رقم : 1075845
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
15 آب 2023
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
15 آب 2023
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟
15 آب 2023
أمريكا ومشروعها الجديد في سوريا.. ما علاقة "داعش"؟
أمريكا ومشروعها الجديد في سوريا.. ما علاقة "داعش"؟
15 آب 2023
السيد نصر الله: هناك قرار اميركي بعودة "داعش" للعمل في ساحات عديدة
السيد نصر الله: هناك قرار اميركي بعودة "داعش" للعمل في ساحات عديدة
14 آب 2023
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
14 آب 2023
كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
كنعاني : جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني
14 آب 2023
اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ
اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ
14 آب 2023
عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
عبداللهيان: ستكون هناك عاقبة أليمة للمخططين والضالعين في جريمة شاهجراغ الارهابية
14 آب 2023
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
لماذا يشعر الکيان الصهيوني بالقلق من الانقلاب في النيجر؟
14 آب 2023
شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
شهيدان وجرحى في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز
13 آب 2023
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
السعودية تعين سفيراً لها في طهران وعبداللهيان يزور الرياض
12 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟