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الثلاثاء 15 آب 2023 ساعة 19:51

مساعد وزير خارجية ايران: سنشهد قريبا تبادل الكهرباء بين ايران وتركيا

مساعد وزير خارجية ايران: سنشهد قريبا تبادل الكهرباء بين ايران وتركيا
واستعرض "صفري"، خلال اللقاء في انقرة (امس) مع اثنين من مساعدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، استعرض فرص توسيع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة.
 
واشار مساعد وزير الخارجية الايرانية الى سير التعاون طويل الامد بين طهران وانقرة في مجال الطاقة، مؤكدا على استعداد ايران لمواصلة هذا المسار وتعزيزه.
 
وصرح مضافا الى قطاع النفط والغاز والمشتقات البترولية، لقد توفرت البنى التحتية اللازمة في مجال تبادل الكهرباء وسنشهد البدء في هذه العملية قريبا.
 
الى ذلك، اكد الجانب التركي، على اهمية تعاون بلاده مع ايران في قطاعي الغاز والكهرباء، وتطلع الى توسيع نطاق هذا التعاون، وذلك في ضوء الطاقات المتوفرة خلال المرحلة الجديدة لدى البلدين.
رقم : 1075855
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