قاليباف يتقدم بالترشيح للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة

وقد سجل أكثر من 220 عضوًا حاليًّا ، من بينهم محمد باقر قاليباف رئيس المجلس، اسماءهم لخوض الانتخابات.



وستجرى انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة يوم 1 اذار 2024.