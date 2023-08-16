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الأربعاء 16 آب 2023 ساعة 07:42
قاليباف يتقدم بالترشيح للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة
وقد سجل أكثر من 220 عضوًا حاليًّا ، من بينهم محمد باقر قاليباف رئيس المجلس، اسماءهم لخوض الانتخابات.
وستجرى انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة يوم 1 اذار 2024.
مصدر :
وكالات
رقم :
1075962
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