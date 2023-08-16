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الأربعاء 16 آب 2023 ساعة 07:48

الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور في سوريا بنسبة 100%

الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور في سوريا بنسبة 100%
كما أصدر الأسد مرسوما تشريعيا آخر ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي.

ويبدأ العمل بالمرسومين اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما.
مصدر : وكالات
رقم : 1075965
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