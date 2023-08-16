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الأربعاء 16 آب 2023 ساعة 09:09

السودان يعيد فتح مجاله الجوي بالقطاع الشرقي في البلاد

السودان يعيد فتح مجاله الجوي بالقطاع الشرقي في البلاد
وقالت سلطة الطيران المدني السودانية في بيان: "سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين (نوتام) بفتح المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بالمسارات الشرقية للبلاد (القطاع الشرقي) وذلك اعتبارًا من 15 أغسطس 2023م".

يُذكر أن المجال الجوي السوداني كان مغلقًا أمام حركة الطائرات باستثناء الطائرات التي تحمل مساعدات إنسانية، وطائرات الإجلاء، منذ منتصف نيسان الماضي، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة".
مصدر : وكالات
رقم : 1075997
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