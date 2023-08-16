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الأربعاء 16 آب 2023 ساعة 13:12

مؤسسة دولية: صادرات النفط الإيراني للصين الأعلى منذ 10 سنوات

مؤسسة دولية: صادرات النفط الإيراني للصين الأعلى منذ 10 سنوات
وتابعت المؤسسة قائلة: ان صادرات ايران من النفط شهدت زيادة في العام الميلادي الجاري وذلك لأنها ازدادت قوة من الناحية الجيوسياسية، حيث أن معظم شحن نفطها يتوجه الى الصين.
 
واعتبرت الصين بأنها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والتي استوردت في الشهر الميلادي الحالي حوالي مليون و500 الف برميل من النفط الايراني يوميا.
 
وقد بلغ متوسط ​​استيراد النفط لهذا البلد من إيران في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 917 ألف برميل يوميا.
 
وأدى ارتفاع أسعار نفط برنت بنسبة الخمس أواخر شهر حزيران الماضي الى زيادة الطلب لإستيراد النفط الايراني لرخص قيمته، حيث يتم شراء معظم هذا النفط من قبل المصافي المستقلة في شاندونغ.
 
وقال تجار النفط: يتم تداول الصنفين الرئيسيين من النفط الإيراني حاليا بخصم يزيد عن 10 دولارات على نفط برنت، وهو أرخص من النفط الروسي.
رقم : 1076058
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