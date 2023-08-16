الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 آب 2023 ساعة 13:45

رئيس الجمهورية يصدر التوجيهات اللازمة في سياق اقامة مراسم الاربعين العظيمة

رئيس الجمهورية يصدر التوجيهات اللازمة في سياق اقامة مراسم الاربعين العظيمة
وفي رسالة رئيس الجمهورية إلى وزير الداخلية بخصوص إقامة مراسم الأربعين العظيمة، صدرت التوجيهات التالية بالإشارة إلى الأبعاد الحضارية لملحمة الأربعين، ومن أهم محاورها ما يلي:
 
1- المواكب الشعبية هي محور الخدمة للزوار وعلى المؤسسات الحكومية العمل على دعمها.
 
2- يجب على المؤسسات الحكومية تقديم خدمات مباشرة للزوار فقط في حالات الضرورة ، وليس من الضروري تقديم خدمات بأسماء وعلامات المؤسسات الحكومية.
 
3- على الجهات الحكومية والمحافظات العمل على تنشيط الفئات الشعبية والحلقات الوسطى قدر الإمكان.
 
4- يجب استخدام قدرة النظام البيئي للعلوم والتكنولوجيا في البلاد وصندوق الابتكار والازدهار لحل قضايا الأربعين بأساليب مبتكرة.
 
5- اتخاذ الترتيبات اللازمة للزوار ذهاباً وإياباً وخاصة النقل البري بالحافلات والسيارات الخصوصية. يجب مراعاة سلامة وأمن الزوار الذين يسافرون بسياراتهم الخصوصية.
 
6- على مؤسسة الاذاعة والتلفزيون التوعية بالأبعاد الخطابية للأربعين وسرد حضور الناس وتسهيل استقطاب المشاركة الجماهيرية.
 
7- صياغة نموذج الحوكمة الشعبية للأربعين.
 
8- يجب تشكيل مجلس الأربعين الاستراتيجي لرصد ووضع السياسات في القضايا الرئيسية المتعلقة بملحمة الأربعين وخاصة جوانبها الحضارية بحضور المسؤولين والمفكرين والنخب وممثلي المنظمات الشعبية ذات الصلة.
 
9- بعد أيام الأربعين ، ينبغي على الفور عقد اجتماعات لمناقشة نقاط الخلل واتخاذ القرار للعام المقبل بحضور ممثلين عن النشطاء الشعبيين.
رقم : 1076061
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
16 آب 2023
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
16 آب 2023
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً
16 آب 2023
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
هل المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني؟
16 آب 2023
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
تحذيرات "أنصار الله" بإثارة الحرب ضد أمريكا... الأسباب والتداعیات
16 آب 2023
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
حماس تعود إلى سوريا قريباً.. الأسباب والتداعيات؟
15 آب 2023
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
الأسبوع الثاني والثلاثون من الاحتجاجات الصهيونية... المتظاهرون يخططون لإضراب وطني
15 آب 2023
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
الرد التركيّ على تصريحات الأسد بشأن لقاء أردوغان ودلالاته؟
15 آب 2023
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟
من "الطيونة" إلى "الكحالة".. هل مشروع الفوضى والاغتيالات السياسية قادم في لبنان؟
15 آب 2023
أمريكا ومشروعها الجديد في سوريا.. ما علاقة "داعش"؟
أمريكا ومشروعها الجديد في سوريا.. ما علاقة "داعش"؟
15 آب 2023
السيد نصر الله: هناك قرار اميركي بعودة "داعش" للعمل في ساحات عديدة
السيد نصر الله: هناك قرار اميركي بعودة "داعش" للعمل في ساحات عديدة
14 آب 2023
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟
14 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشهيد قاسم سليماني.. مهندس التقارب الإيراني السعودي
أمريكا ومصطلح ‘‘السكان الأصليين‘‘ في تونس.. ما الذي كشفه؟
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
تفريغ ناقلة ‘‘صافر‘‘ جنب اليمنيين تهديداً كبيراً