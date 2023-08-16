رئيس الجمهورية يصدر التوجيهات اللازمة في سياق اقامة مراسم الاربعين العظيمة

وفي رسالة رئيس الجمهورية إلى وزير الداخلية بخصوص إقامة مراسم الأربعين العظيمة، صدرت التوجيهات التالية بالإشارة إلى الأبعاد الحضارية لملحمة الأربعين، ومن أهم محاورها ما يلي:

1- المواكب الشعبية هي محور الخدمة للزوار وعلى المؤسسات الحكومية العمل على دعمها.

2- يجب على المؤسسات الحكومية تقديم خدمات مباشرة للزوار فقط في حالات الضرورة ، وليس من الضروري تقديم خدمات بأسماء وعلامات المؤسسات الحكومية.

3- على الجهات الحكومية والمحافظات العمل على تنشيط الفئات الشعبية والحلقات الوسطى قدر الإمكان.

4- يجب استخدام قدرة النظام البيئي للعلوم والتكنولوجيا في البلاد وصندوق الابتكار والازدهار لحل قضايا الأربعين بأساليب مبتكرة.

5- اتخاذ الترتيبات اللازمة للزوار ذهاباً وإياباً وخاصة النقل البري بالحافلات والسيارات الخصوصية. يجب مراعاة سلامة وأمن الزوار الذين يسافرون بسياراتهم الخصوصية.

6- على مؤسسة الاذاعة والتلفزيون التوعية بالأبعاد الخطابية للأربعين وسرد حضور الناس وتسهيل استقطاب المشاركة الجماهيرية.

7- صياغة نموذج الحوكمة الشعبية للأربعين.

8- يجب تشكيل مجلس الأربعين الاستراتيجي لرصد ووضع السياسات في القضايا الرئيسية المتعلقة بملحمة الأربعين وخاصة جوانبها الحضارية بحضور المسؤولين والمفكرين والنخب وممثلي المنظمات الشعبية ذات الصلة.

9- بعد أيام الأربعين ، ينبغي على الفور عقد اجتماعات لمناقشة نقاط الخلل واتخاذ القرار للعام المقبل بحضور ممثلين عن النشطاء الشعبيين.